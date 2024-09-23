В простых повседневных луках: король Филипп с дочерью Элеонорой привлекли внимание публики на велопрогулке

Король Бельгии Филипп и его младшая дочь принцесса Элеонора прокатились по улицам Брюсселя на велосипедах.

Монарх и его 16-летняя дочь наслаждались велопрогулкой в рамках акции "воскресенье без автомобилей". И, действительно, что может быть лучше велопрогулки под теплым осенним солнцем красивыми улочками Брюсселя.

Принцесса Элеонора выбрала для такой прогулки простой повседневный лук, надев красный джемпер и синие прямые джинсы. Ее светлые волосы были распущены, а на лице совсем не было макияжа. Король Филипп надел белую рубашку и голубой джемпер, а также светлые брюки.

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Ранее, напомним, мы собирали для вас подборку фотографий и показывали, как члены королевской семьи катаются на велосипедах.

Тем временем старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды – принцесса Елизавета – отправилась на учебу в Гарвардский университет в США. Недавно дворец делился фотографиями с этого учебного заведения, расположенного в Бостоне.

Принцесса Елизавета / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

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