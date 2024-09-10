В прозрачном аутфите и с бокалом вина: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

В августе 2024-го леди Амелии Виндзор исполнилось 29 лет, но вечеринка по этому поводу состоялась намного позже.
Амели пригласила своих гостей в ресторан Langan's Brasserie в Лондоне, чтобы отметить это событие. Сама девушка приехала на ужин в полностью черном аутфите с прозрачным верхом и обула черные кожаные туфли-лоферы.
Именинница сделала выразительный макияж глаз и яркой помадой накрасила губы, надела золотые серьги-кольца и золотую цепь на шею, также у нее на запястьях было множество разных браслетов, а на пальцах - золотых колец с камнями и без. Маникюр у девушки был сделан прозрачным лаком, а в руках она держала бокал белого вина, видимо, названного в ее честь.
Летом девушка периодически появлялась в светском обществе и часто выбирала для своих выходов именно черные аутфиты. Представительница британской королевской семьи не является членом, который работает на корону и крайне редко посещает семейные мероприятия.
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