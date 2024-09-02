В прозрачном платье: эффектная Ева Лонгория на светском мероприятии в Венеции

Звезды собрались на гала-вечере amfAR в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля в Италии.

Среди приглашенных была и Ева Лонгория. 49-летняя актриса появилась на дорожке в пикантном платье из осенне-зимней коллекции Alberta Ferretti 2024 года, состоявшем из черного боди и прозрачного подола, расшитого металлическими деталями. Наряд подчеркивал ее великолепные изгибы и эффектно сидел в сочетании с черными босоножками на каблуках с ремешками.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Волосы Ева Лонгория собрала в высокий хвост, сделала очень выразительный макияж глаз с пышными ресницами и подчеркнула губы помадой. Лонгория дополнила лук золотыми серьгами-колечками, многочисленными кольцами на пальцах и сделала французский маникюр.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

В своем Instagram Ева поделилась несколькими снимками с мероприятия.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Ранее, напомним, Лонгория публиковала фото в бикини и показывала, как отдыхала на пляже.

Читайте также: