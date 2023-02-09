В прозрачном платье и со сломанным ногтем: аристократка леди Виктория Херви вышла в свет

Британская аристократка леди Виктория Херви вышла в свет и снова в провокационном образе.

Знаменитость посетила премьерный показ триллера Sharper ("Шулер") в Лондоне, с Джулианной Мур в главной роли. В фильме, снятом сервисом Apple TV, Джулианна играет роль одинокой матери у которой роман с миллиардером, пока ее сын пытается сколотить собственное состояние, грабя богатых. Все это происходит в Нью-Йорке.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

46-летняя модель и светская львица блистала перед фотокамерами в кутюрном платье от Myoo Couture, стоимостью 3820 долларов. Это платье из свадебной коллекции бренда, которое состоит из лифа, расшитого цветами и бусинами и бледно-розовой фатиновой юбки с бахромой из бисера. Лиф и юбка были соединены прозрачной тканью.

Леди Виктория дополнила вечерний образ серебристыми босоножками на каблуках, несколькими медными браслетами на запястье, сделала вечернюю прическу и насыщенный макияж и надела серьги в форме звезд в уши. Маникюр она сделала в тон наряда, но один ноготь на большой пальце левой руки был сломан.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци со сломанным ногтем, когда направлялась в танцевальную студию в Лос-Анджелесе.

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