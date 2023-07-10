В прозрачном платье мятного цвета: леди Виктория Херви сходила на бал

На днях леди Виктория присутствовала на балу Гран-при в клубе Hurlingham в Лондоне. Светская львица выглядела сенсационно, появившись на мероприятии в прозрачное платье без рукавов с многослойным украшением мятно-зеленого цвета.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Свой образ Виктория Херви дополнила небольшим светлым клатчем из змеиной кожи, босоножками, усыпанными стразами на каблуках, розовым маникюром и кольцом на пальце. У нее в ушах была одна серьга-висюлька, волосы дама распустила и создала объем на голове, а на губах у нее была красная помада.

"Леди Ви", как ее называли в близких кругах, получила прозвище "It Girl", когда работала моделью в 1990-х годах. Тогда она была главной героиней глянцевых журналов и прессы о знаменитостях. А сегодня старается не оставаться в тени более молодых конкуренток и не пропускает важных светских мероприятий.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Недавно Виктория Херви в жакете на голое тело сверкала своим декольте, когда появилась на Парижской неделе моды.

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