В прозрачном платье, расшитом камнями: принцесса Мария-Олимпия на модном мероприятии

27-летняя Мария-Олимпия посетила выставку Bulgari "Serpenti. 75 лет бесконечных сказок", открытие которой состоялось 10 октября в итальянском Милане.

На принцессе было полу-прозрачное платье миди, расшитое камнями и с неглубоким V-образным вырезом. К наряду девушка подобрала нюдовые полупрозрачные босоножки на каблуках, на шее у нее сверкало колье в виде змеи, а в ушах – крупные серьги. Также Мария-Олимпия сделала макияж, немного подчеркнув ресницы и губы темной помадой.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Также ранее мы рассказывали, как принцесса в платье без бретелек и в балетках сходила на тусовку в Лондоне. Светская жизнь Марии-Олимпии бурлит.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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