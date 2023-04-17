В прозрачном топе без белья: Алессандра Амбросио тусуется на фестивале Coachella

42-летняя модель посетила вечеринку STURDY. Oasis Hydrated By Liquid IV - Afro House в Термале, в Калифорнии, недалеко от места проведения фестиваля Coachella, куда Алессандра также на днях заглядывала. Амбросио приехала на вечеринку в прозрачном топе, который надела без белья, поверх которого надела разноцветный удлиненный кардиган.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Также на Алессандре были черные шорты с высокой талией и шнуровкой по бокам. Обута мама двоих детей была в высокие грубые сапоги на шнуровке. Звезда собрала волосы в высокий хвост - "мальвинку", сделала макияж и маникюр желтого цвета. В ушах у нее были золотые серьги-кольца и несколько украшений сверкало на пальцах.

Напомним, фестиваль Coachella также посещает португальская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

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