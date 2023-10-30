В прозрачном топе и брюках: бельгийский дворец опубликовал новое фото принцессы Елизаветы

"Принцесса Елизавета отмечает свой 22-й день рождения! Она собирается начать последний год обучения на степень бакалавра истории и политики в Оксфордском университете", - говорится в подписи к снимку.

Для фотосессии будущая королева Бельгии выбрала черный шелковый топ с прозрачном вставкой и небольшим V-образным декольте от Dries Van Noten с красивой вышивкой камнями на груди и сочетала его с черными брюками с высокой талией. На лице у принцессы был легкий дневной макияж, в ушах серьги с камнями, а русые волосы распущены и слегка накручены.

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Отец девушки – король Бельгии Филипп – часто берет дочь с собой в заграничные поездки и приобщает к королевским делам. Именно дочь, а не жена королева Матильда поехала с королем на прием к королю Чарльзу III в преддверии его коронации в мае 2023 года.

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