В прозрачном топе и с сумкой-домиком: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

Леди Амелия Виндзор присутствовала на вечеринке по случаю первой годовщины с момента запуска бренда Renais Gin. Мероприятие прошло в отеле The Savoy в районе Вестминстер в самом центре Лондона.

Амелия надела черный полупрозрачный топ на тонких бретельках, черные брюки и обула свои любимые туфли-лоферы от Miu Miu, а в руках держала маленькую черную сумку в виде домика.

Девушка распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж и надела золотое украшение с кулоном на шее. Также у нее на запястьях было по несколько золотых браслетов, а на запястье колец, а ногти она накрасила красным лаком.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Кстати, с похожей сумкой в виде домика Green Garden Shed от Lulu Guinness Амелия появлялась на Уимблдонском теннисном турнире прошлым летом.

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