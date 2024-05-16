В прозрачной блузке и джинсах: принцесса Мария-Олимпия на фэшн-мероприятии

27-летняя принцесса Мария-Олимпия присутствовала на презентации коллекции Malone Souliers x Tabitha Simmons в Seashell of Lisson Grove в Лондоне.

Для светского выхода девушка выбрала прозрачную бежевую блузку с принтом под которой виднелся бюстгальтер и надела синие прямые джинсы в сочетании с остроносыми сатиновыми мюлями нежно-розового цвета.

Мария-Олимпия сделала легкий макияж на лице, ее белокурые волосы были распущены, ногти накрашены светлым лаком, а от каких-либо украшений девушка предпочла отказаться.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

В прошлый раз принцесса появилась на светской тусовке в Лондоне в оливковом платье, которое надела без бюстгальтера.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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