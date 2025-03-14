В прозрачной блузке и с легким мейк-апом: Меган Маркл анонсировала свой новый подкаст

Только что выпустившая свой сериал на Netflix "С любовью, Меган" и запустившая свой бренд, посвященный образу жизни As Ever, успев даже оскандалиться, герцогиня Сассекская анонсировала новый проект.

Она запускает подкаст, который выйдет 8 апреля с сезоном из восьми эпизодов и расскажет о ее пути как предпринимателя, а также погрузится в откровенные беседы с другими женщинами-предпринимателями, которые поделятся с герцогиней своими историями взлетов и падений.

Меган Маркл анонсировала новый подкаст / Фото: Instagram Меган Маркл

"Я так рада поделиться с вами чем-то еще, над чем я работаю: "Исповедь женщины-основательницы", мой новый подкаст с @lemonadamedia!" - поделилась Меган в Instagram. "У меня были откровенные разговоры с потрясающими женщинами, которые превратили мечты в реальность и масштабировали небольшие идеи в масштабные успешные предприятия", — продолжила она. "Они открываются, делятся своими советами, трюками (и неудачами) и позволяют мне черпать их мысли, пока я строю свой собственный бизнес. Это было абсолютно познавательно, вдохновляюще… и весело! (Потому что какой смысл, если мы не можем немного повеселиться в этом диком приключении?)", - написала в блоге Меган.

На фото Меган Маркл позирует в синей прозрачной блузке, стоя полубоком к камере. Ее волосы собраны в низкий хвост, а на лице легкий макияж.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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