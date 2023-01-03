В прозрачной блузке с кружевом: романтический образ первой леди Филиппин для перелета

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и его супруга Лиза Аранета Маркос с рабочим визитом отправились в Китай. Фотографы запечатлели супругов на авиабазе Вилламор в Маниле.

Первая леди выбрала для перелета романтический образ. На ней была бежевая прозрачная блузка с кружевом и стразами в зоне декольте, под которую она надела белый топ на тонких бретельках. Верх Лиза скомбинировала с брюками цвета крем-брюле.

Фото: Associated Press

Аккуратная укладка, легкий макияж и элегантные серьги с жемчугом завершили аутфит Маркос.

Фото: Associated Press

Президент был одет в белую рубашку с коротким рукавом и серые брюки с едва заметную полоску.

Фото: Associated Press

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