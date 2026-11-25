Принцесса Айко / © Getty Images

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Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, посетила Сингапур с пятидневным официальным визитом по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В рамках поездки принцесса встретилась с исполняющим обязанности премьер-министра Сингапура Хан Ким Ёном в президентской резиденции Истана.

На встрече Ее Императорское Высочество появилась в нежном элегантном наряде. На ней был пудрово-розовый костюм из фактурной ткани с нежным блеском. Он состоял из приталенного жакета с отложным воротником и пуговицами в тон, а также расклешенной юбки длиной миди.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Наряд Айко дополнила бежевыми туфлями с молочными носками и на невысоких каблуках, а также с маленькой розовой сумочкой с цветочными аппликациями и на длинном ремешке, выполненной из той же ткани, что и костюм. В руках она держала белые перчатки.

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Принцесса собрала волосы в элегантную прическу, нанесла нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами-пуссетами, шею — жемчужным ожерельем, а жакет — изящной блестящей брошью.

Кстати, во время визита в Сингапур в честь принцессы был назван новый гибрид орхидеи — Dendrobium Aiko Naishinno Denka. Цветок имеет белые лепестки с нежно-розовым оттенком, напоминающим цвет японской сакуры.

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