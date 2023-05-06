В пудровом кимоно и оби с цветочным орнаментом: японская принцесса Кико посетила церемонию коронации

Наследный принц Акисино представлял на коронациях своего брата – императора Нарухито, а принцесса Кико – его жену, императрицу Масако.
Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико посетили коронацию Чарльза III, состоявшуюся 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
Для торжественной церемонии принцесса Кико выбрала нежный аутфит в национальном стиле. На ней было пудровое кимоно с золотисто-белым принтом и серо-зеленое оби с цветочным золотисто-оранжевым орнаментом.
Аутфит Кико дополнила золотистым клатчем, национальной обувью – дзори кремового оттенка и белыми носками. На пальце у нее было кольцо с жемчугом.
Принц Акисино был одет в черный фрак, белую рубашку, серые полосатые брюки и светло-голубой галстук в полоску.
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