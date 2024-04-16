В пудровом костюме и питоновых туфлях: королева Дании Мэри на встрече с Еленой Зеленской

Ее Величество появилась на встрече в стильном нежном образе.

Королева Мэри встретились с Еленой Зеленской, которая приехала в Данию с рабочим визитом. Встреча состоялась во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге, куда первая леди прибыла в сопровождении первого джентльмена страны, мужа премьер-министра Дании Бо Тенгберга.

Королева Мэри и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Елена Владимировна Зеленская посещает Данию в связи с состоявшимся сегодня в Industriens Hus правительственным Украинским инвестиционным форумом. На мероприятии первая леди выступила со вступительной речью.

Целью Украинского инвестиционного форума является объединение датских компаний, которые заинтересованы внести свой вклад в восстановление Украины", – написали в посте на официальной странице королевской семьи Дании.

Королева Мэри, Елена Зеленская и король Фредерик X / Фото: Instagram Елены Зеленской

Королева Мэри выглядела красиво в нежном аутфите. На ней был брючный костюм пудрового оттенка от бренда Andiata и белая блузка со сборками. Образ Ее Величество дополнила питоновыми туфлями на шпильках от Gianvito Rossi.

Елена Зеленская и королева Мэри / Фото: Instagram Елены Зеленской

Мэри завершила лук аккуратной укладкой, нежным макияжем и золотыми серьгами с бриллиантами от Sophie Bille Brahe.

Елена Зеленская и королева Мэри / Фото: Instagram Елены Зеленской

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