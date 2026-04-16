- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
В пудровом костюме и питоновых туфлях: красивая Мелания Трамп выступила в Капитолии
Первая леди США выбрала для своего редкого визита на Капитолийский холм деловой наряд от Max Mara.
Мелания Трамп приняла участие в круглом столе Комитета по вопросам путей и средств Палаты представителей в Капитолии в Вашингтоне. Она выступила со своей законодательной инициативой по защите детей-сирот в Америке. Мелания призвала Конгресс обновить федеральную программу по их поддержке.
Первая леди появилась там в деловом пудровом костюме от бренда Max Mara, который состоял из двубортного жакета и широких брюк со стрелками, и в рубашке в тон. Наряд она дополнила бледно-розовыми питоновыми туфлями на шпильках.
Супруга президента сделала красивую прическу с локонами, любимый макияж смоки-айс, а на губы нанесла бежевый глянцевый блеск. У нее был молочный длинный маникюр и кольца с камнями на руках.
