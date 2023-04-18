В пудровом костюме и с жемчужным колье: принцесса Кико на торжественной церемонии

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и наследная принцесса Кико присутствовали на вручении Гран-при Глобальной экологической премии в Токио.

56-летняя принцесса прибыла на церемонию в пудровом костюме. На ней было платье и жакет с кружевной отделкой. На груди у Кико была пришпилена брошка с цветами из бриллиантов и украшена жемчужиной.

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и наследная принцесса Кико из Акисино / Фото: Getty Images

На шее было тонкое жемчужное колье, в ушах - серьги-гвоздики, волосы красиво уложены в прическу, а на лице - макияж. Принцесса была обута в туфли на каблуках, а в руках несла клатч.

Ее супруг был в черном костюме, белой рубашке и бордовом галстуке в полоску.

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и наследная принцесса Кико из Акисино / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели японскую принцессу в национальном наряде, когда она вместе с мужем посетили церемонию награждения Японского общества продвижения науки в Токио.

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