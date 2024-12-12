В пудровом костюме из твида: королева Летиция продемонстрировала новый лук в Италии

Король Филипп VI и королева Летиция продолжают свой визит в Италию.

Королевская чета встретилась с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме. Местом проведения этой важной встречи стал культовый Квиринальский дворец, одна из самых символичных резиденций в истории Италии.

Летиция появилась на встрече в комплекте-двойке пудрово-розового цвета из твида. Жакте был приталенного кроя и безупречной структуры отличалась невидимой застежкой спереди и изящными декоративными аппликациями и рукавами-буфами от Carolina Herrera.

Король Филипп VI, королева Летиция и Джорджа Мелони / Фото: Getty Images

Королева Летиция подобрала к образу сумку и туфли в тон на невысоких каблуках, надела новые цветочные серьги-пусеты и кольцо Coreterno. У нее были распущены волосы, а макияж на лице выполнен в традиционных теплых оттенках.

Король Филипп VI надел черный костюм, белую рубашк уи голубой галстук.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, королевская чета прилетела в Италию, а мы показывали два первых образа Летиции.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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