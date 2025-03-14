В пудровом луке и с новой укладкой: королева Матильда с мужем-королем посетила концерт

Королева Матильда и король Филипп организовали ежегодный весенний концерт в Пале-Рояле в Брюсселе. Ее Величество приехала на мероприятие в аутфите в пудрово-розовых оттенков. Матильда надела костюм, который состоял из верха, переливающегося пайетками и брюк-клеш со стрелками. В тон костюма Матильда подобрала туфли-лодочки на каблуках и маленькую сумку.

Также королева сделала очень насыщенный макияж глаз, нанесла помаду на губы, а также сделала укладку и надела серьги-висюльки с крупными бриллиантами. Мы заметили на ее пальце новое кольцо с крупным камнем, похожим на бриллиант. Носила это кольцо королева вместо своего помолвочного с сапфиром, с которым обычно и появляется на публике.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Ее супруг король Филипп надел темно-синий костюм, белую рубашку и яркий галстук в принт. Они с супругой шли под руку.

А недавно Ее Величество появилась на рабочем мероприятии в Вилворде, где появилась в красивом изумрудном наряде, в том числе и кожаной юбке, а на ее пальце сверкало кольцо с сапфиром.

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