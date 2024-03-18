В пудровом пальто и интересных серьгах: королева Матильда удивила образом

Королева Матильда посетила палату для детей и подростков психиатрической больницы Святого Иосифа в Бильзене (Лимбург) в рамках «Недели ван де Зорга» (Недели ухода).

Целью этого ежегодного мероприятия является повышение осведомленности о потребностях и тенденциях в сфере здравоохранения и благополучия.

В этот раз на публике Ее Величество появилась в пудровом пальто, под которое надела трикотажный джемпер с высокой горловиной и серые брюки-клеш со стрелками. Аутфит королева дополнила сумкой из кожи крокодила и замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Макияж и прическа королевы Матильды ничем не удивили, она как всегда слегка подчеркнула черты своего лица и сделала фирменную укладку. А вот серьги из золота с жемчужными камнями выглядели весьма интересно.

В прошлый свой выход королева Матильда появилась на публике в бежевом пальто-накидке без воротника и с поясом на талии, когда посетила школу GO!4cITy в Моленбек-Сен-Жан в Брюсселе.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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