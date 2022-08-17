В пудровом платье и красивых украшениях: 74-летняя Мэй Маск продемонстрировала роскошный аутфит

Мэй Маск обожает красиво одеваться и демонстрировать свои образы подписчикам в Instagram.

В этот раз бизнесвумен выложила видео, на котором появилась в роскошном аутфите. На ней было пудровое пышное платье макси с плиссированными рюшами на плече и по всей длине платья.

Мэй сделали аккуратную прическу и вечерний макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила элегантными серьгами от Chopard, а руку – кольцом с большим камнем.

Напомним, на показе модной коллекции Dior Haute Couture Fall-Winter 2022-2023 Мэй предстала в легком длинном платье с широкими рукавами и флористическим принтом.

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