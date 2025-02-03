В пудровом платье и с красивой укладкой: королева Рания приехала в Ватикан

Сегодня, 3 февраля, королева Рания вместе с министром иностранных дел Антонио Таяни и Папой Франциском присутствовали на открытии первого Международного саммита по правам детей в зале Клементины в Ватикане.

Рания появилась на мероприятие в пудровом платье с кружевными рукавами и одной жемчужной пуговицей на горловине. У нее была красивая объемная укладка и насыщенный макияж, подчеркивающий глаза и немного блеска на губах.

Министр иностранных дел Антонио Таяни, королева Иордании Рания и Папа Франциск / Фото: Getty Images

На мероприятии выступил с речью и Папа Франциск. Он осудил гибель детей в глобальных конфликтах, сказав:

"Ничто не стоит жизни ребенка. То, что мы трагически видели почти каждый день в последнее время, а именно, как дети умирают под бомбами... неприемлемо", - сказал он. "Убивать детей – значит, отрицать будущее".

Напомним, недавно королева Рания поделилась радостной новостью с подписчиками рассказав, что скоро станет бабушкой во второй раз.

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