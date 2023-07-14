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В пудровом платье и с плетеным клатчем: принцесса Беатрис приехала на Уимблдон

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
1 мин
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В пудровом платье и с плетеным клатчем: принцесса Беатрис приехала на Уимблдон

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци посетила двенадцатый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Беатрис выглядела прекрасно в пудрово-розовом платье от Emilia Wickstead с тонким поясом на талии и воротником с пуговицами. В руках у Беа был плетеный клатч. Волосы Ее Высочество распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Ее супруг Эдоардо был в синем пиджаке, белой рубашке и с черным галстуком. Пара была запечатлена в королевской ложе, они улыбались, когда их засняли фотографы.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

На днях на Уимблдон приезжала и королева Камилла. Она произвела фурор красивым белым платьем-пальто, а еще поклонники заметили хитрый трюк, который королева использует во время рукопожатий.

Королева Камилла на Уимблдоне / © Getty Images
Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
218
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