В пудровом платье и с сумкой в тон: кронпринцесса Мэри приехала в Милан

В пудровом платье и с сумкой в тон: кронпринцесса Мэри приехала в Милан

Датская кронпринцесса Мэри посетила выставку на Миланской неделе дизайна.

Будущая королева-консорт приехала в Национальный музей науки и технологий "Леонардо да Винчи" в Милане, в Италии.

Миланская неделя дизайна - крупнейшее в мире ежегодное мероприятие в области мебели и дизайна, и в этом году Дания будет представлена ​​в форме выставки, посвященной устойчивости и экономике замкнутого цикла в датском дизайне и архитектуре.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

Принцесса Мэри прибыла на мероприятие в лаконичном платье пудрового цвета с поясом на талии и короткими рукавами. К наряду принцесса подобрала сумку в тон на коротких ручках, несколько золотых браслетов на запястьях, также надела золотую цепочку, серьги в форме колец и несколько колец на пальцы. Ее образ завершала безупречная прическа и красивый дневной макияж.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

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С началом осени у членов королевских семей начинается горячий сезон различных светских мероприятий. Многие выходы королевских особ мы уже видели, например, рассматривали красивый образ королевы Нидерландов Максимы и несколько аутфитов испанской королевы Летиции.

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