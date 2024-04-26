В пудровом топе и красном костюме: королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Королева Летиция появилась на очередном рабочем мероприятии в ярком аутфите.

Королева вместе с мужем королем Филиппом VI присутствовали на памятном мероприятии, посвященном участию испанской сборной в 92-х Олимпийских играх в Барселоне и Альбервиле.

Мероприятие, состоявшееся в штаб-квартире Олимпийского комитета Испании в Мадриде, для которого королева Летиция выбрала яркий, но практичный наряд.

Сшитый на заказ костюм от Carolina Herrera из коллекции 2019 года Летиция сочетала с атласным топом цвета пыльной розы Hugo Boss и лаковыми туфлями от итальянского бренда Patrizia Pepe, которые уже неоднократно обувала.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королевский образ завершала стильная прическа и макияж в теплых розовых оттенках, а на пальце сверкало кольцо Coreterno.

Днем ранее королева Летиция в нежно-розовом платье и новых серьгах посетила обед в Королевском дворце в честь вручения премии "Мигель де Сервантес 2023".

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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