В пудровом топе и красном костюме: королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Королева Летиция появилась на очередном рабочем мероприятии в ярком аутфите.
Королева вместе с мужем королем Филиппом VI присутствовали на памятном мероприятии, посвященном участию испанской сборной в 92-х Олимпийских играх в Барселоне и Альбервиле.
Мероприятие, состоявшееся в штаб-квартире Олимпийского комитета Испании в Мадриде, для которого королева Летиция выбрала яркий, но практичный наряд.
Сшитый на заказ костюм от Carolina Herrera из коллекции 2019 года Летиция сочетала с атласным топом цвета пыльной розы Hugo Boss и лаковыми туфлями от итальянского бренда Patrizia Pepe, которые уже неоднократно обувала.
Королевский образ завершала стильная прическа и макияж в теплых розовых оттенках, а на пальце сверкало кольцо Coreterno.
Днем ранее королева Летиция в нежно-розовом платье и новых серьгах посетила обед в Королевском дворце в честь вручения премии "Мигель де Сервантес 2023".
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