В пудровом жакете, брюках и лодочках: стильная королева Летиция с мужем приехала на ярмарку

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция посетили туристическую ярмарку FITUR 2025 в Ifema в Мадриде.

Каждый год король и королева посещают эту Международную туристическую ярмарку, одно из самых важных событий для туристической индустрии Испании.

Королева Летиция появилась на мероприятии в приталенном блейзере пудрово-розового цвета от Zara, сочетая его с черным топом и черными узкими брюками и замшевыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Образ королева дополнила серьгами из тройного золота с бриллиантами от Gold&Roses и кольцом Coreterno. Волосы у нее были распущены, а на лице макияж в теплых розовых оттенках.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI облачился в полосатый серый костюм, голубую рубашку и бордовый галстук в принт. Выглядели супруги весьма гармонично.

Недавно Летиция попала под прицелы папарацци на улицах Мадрида со своим секретарем, когда они направлялись на встречу в штаб-квартиру FEDER.

Королева Летиция и ее секретарь Мария Долорес Оканья / Фото: Getty Images

Читайте также: