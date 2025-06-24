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В пудровом жакете и белых брюках: кронпринцесса Метте-Марит на встрече с Макронами
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит присутствовала на приветственной встрече королевской семьи с президентом Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон.
Супруга будущего короля Норвегии кронпринца Хокона появилась на встрече в пудровом удлиненном жакете, белом топе и молочно-белых брюках-клеш со стрелками, сочетая наряд с нюдовыми остроносыми туфлями на каблуках. Метте-Марит накрутила волосы белокурыми локонами, сделала дневной макияж в теплых оттенках и надела длинную золотую цепочку с подвеской.
Напомним, на вечернем банкете в честь французской президентской пары появилась и дочь Метте-Марит и Хокона — принцесса Ингрид Александра.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон пробудут в Осло два дня 23 и 24 июня. Прошло 41 год с тех пор, как глава французского государства последний раз посещал Норвегию с официальным визитом.