В пудровом жакете и белых брюках: стильная королева Мэри приехала в Королевскую академию музыки

Королева Мэри / © Getty Images

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Королева Дании прибывала вчера в Королевскую датскую академию музыки. Ее Величество надела молочный жилет с тонким поясом на талии и жакет пудрового цвета, который носила в сочетании с молочными брюками-клеш и туфлями из змеиной кожи на каблуках.

В руках Мэри несла нюдовую сумку на короткой ручке, распустила волосы, уложив их красивыми локонами. У нее в ушах были жемчужные серьги-висюльки, а на шее несколько золотых подвесок. Также Мэри сделала красный маникюр и надела несколько колец.

Королева Мэри / © Getty Images

А буквально днем ранее королеву Мэри и ее мужа короля Фредерика X запечатлели фотографы около замка Фреденсборг. Дворец является весенней и осенней резиденцией датской королевской семьи, где они проводят лето.

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Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images