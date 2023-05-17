50-летняя первая леди Южной Кореи ошеломила молодым видом на встрече с Еленой Зеленской

Первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи встретилась со своей украинской коллегой Еленой Зеленской, которая приехала в Сеул с рабочим визитом.

Ким Кеон Хи славится своим молодым "кукольным" видом. По паспорту ей 50, но по облику – максимум 30. В этом мы и убедились, увидев Ким на фото во время встречи с Зеленской.

Елена Зеленская и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Кеон Хи была одета в пудровую рубашку с галстуком-бантом и черную юбку миди А-силуэта. Обута она была в черные замшевые туфли на шпильках.

Лицо Ким выглядит здоровым и сияющим и на нем нет ни морщинки.

Елена Зеленская и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Елена Зеленская предстала на встрече в белом наряде от украинского бренда AMG. На ней был укороченный жакет интересного кроя с рукавами три четверти и разрезами на них. Верх первая леди скомбинировала со штанами с высокой посадкой. К жакету Елена прикрепила винтажную золотую брошь Yves Saint Laurent в виде снопа пшеницы.

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