50-летняя первая леди Южной Кореи ошеломила молодым видом на встрече с Еленой Зеленской

Жена президента Южной Кореи – настоящее воплощение азиатских стандартов красоты.
Первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи встретилась со своей украинской коллегой Еленой Зеленской, которая приехала в Сеул с рабочим визитом.
Ким Кеон Хи славится своим молодым "кукольным" видом. По паспорту ей 50, но по облику – максимум 30. В этом мы и убедились, увидев Ким на фото во время встречи с Зеленской.
Кеон Хи была одета в пудровую рубашку с галстуком-бантом и черную юбку миди А-силуэта. Обута она была в черные замшевые туфли на шпильках.
Лицо Ким выглядит здоровым и сияющим и на нем нет ни морщинки.
Елена Зеленская предстала на встрече в белом наряде от украинского бренда AMG. На ней был укороченный жакет интересного кроя с рукавами три четверти и разрезами на них. Верх первая леди скомбинировала со штанами с высокой посадкой. К жакету Елена прикрепила винтажную золотую брошь Yves Saint Laurent в виде снопа пшеницы.
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