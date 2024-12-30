В пуховике и бархатных брюках-палаццо: премьер-министр Италии на службе в базилике

Джорджа Мелони побывала на службе в Ватикане.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вместе с мэром Рима Роберто Гвалтьери посетила службу в базилике Святого Петра в Ватикане.
Там политик появилась в черном пуховике на молнии, темных бархатных штанах-палаццо и графитовых остроносых туфлях с питоновым принтом.
Образ Мелони дополнила укладкой с локонами и нежным макияжем.
Напомним, Джорджа Мелони в белом пуховике и нубуковых ботинках приехала в Лапландию.
Читайте также:
- В белом жакете и с красным маникюром: премьер-министр Италии Джорджо Мелони на деловой встрече
- В бирюзовом жакете и на шпильках: премьер-министр Италии продемонстрировала эффектный образ
- В костюме цвета индиго и серьгах-цветах: премьер-министр Италии в компании Байдена