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В пуховике и бархатных брюках-палаццо: премьер-министр Италии на службе в базилике

В пуховике и бархатных брюках-палаццо: премьер-министр Италии на службе в базилике

В пуховике и бархатных брюках-палаццо: премьер-министр Италии на службе в базилике

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони побывала на службе в Ватикане.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вместе с мэром Рима Роберто Гвалтьери посетила службу в базилике Святого Петра в Ватикане.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Там политик появилась в черном пуховике на молнии, темных бархатных штанах-палаццо и графитовых остроносых туфлях с питоновым принтом.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Образ Мелони дополнила укладкой с локонами и нежным макияжем.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в белом пуховике и нубуковых ботинках приехала в Лапландию.

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