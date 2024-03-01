В пуховике и шапке: подруга Меган Маркл показала, как отдыхала с ней в горах

Подруга Меган Маркл поделилась в своем аккаунте в Instagram снимком, на котором они запечатлены во время горнолыжного отдыха.

Судя по профилю Хизер Дорак, Меган отдыхала в горах вместе со своими детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет. Хотя на фотографиях дети Сассекских не запечатлены, но в описании к этому снимку подруга Меган написала, что было чудесно провести это время вместе.

"Какое идеальное путешествие!! Мое сердце переполнено. Дети днем разбили склоны, а взрослые смеялись до ночи. Нам по-настоящему повезло с друзьями", - написала женщина в подписи к снимку.

Меган Маркл с подругами, фото: instagram.com/heatherdorak/

На герцогине было длинное черное пальто, вязанная шапка и большие черные очки от солнца. На заднем фоне красивые горы.

Напомним, недавно Меган и Гарри вернулись из Канады, где мы также видели несколько зимних образов герцогини. А сейчас ходят слухи, что Сассекские могут вернуться жить в Канаду.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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