В пуловере и бейсболке: Меган Маркл показала, как ходила на выборы

Во вторник, 8 ноября, американцы выбирали следующий состав Конгресса на промежуточных выборах. Меган Маркл также проголосовала и призвала всех американцев сделать то же самое.

На их с принцем Гарри официальном сайте Archewel было опубликовано новое фото герцогини Сассекской, которое она сделала якобы после того, как оставила свой голос на выборах.

Одета Меган в светлый пуловер на котором прикреплена наклейка «Я проголосовала», а также в синюю куртку и бейсболку.

Смотрите фото здесь.

Герцогиня Сассекская носила наклейку "Я проголосовала" на случайном снимке, опубликованном на ее сайте Archewell. У герцогини распущены волосы, а на голове бейсболка. Макияж на лице традиционно достаточно насыщенный.

"Сегодня в США день выборов! Время выйти и проголосовать!" говорится в заявлении. "Отправь сообщение ARCHEWELL на номер 26797, чтобы найти свой избирательный участок и убедиться, что ты готов голосовать", - написано под снимком герцогини Сассекской.

41-летняя Меган стала первым человеком в современной британской королевской семье, который проголосовал на президентских выборах в США в 2020 году. И продолжает это делать.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

А вот принц Гарри, как член британской королевской семьи, никогда не голосовал ни на каких выборах в Великобритании.

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