В пуловере и юбке-карандаше: стильная королева Летиция вернулась к работе

Вчера Ее Величество посетила мероприятие Promociona Project в Мадриде. Этот проект является инициативой Испанской конфедерации деловых организаций (CEOE), цель которой состоит в том, чтобы больше женщин участвовало в испанской деловой активности на более ответственных должностях.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция надела шерстяной пуловер от Is Coming, который сочетала с юбкой-карандашом из парчи от этого же бренда и туфлями-лодочками от Magrit. Ее Величество дополнила образ лаконичными серьгами от Gold&Roses из розового золота с изумрудами и бриллиантами, а на пальце, где ранее Летиция носила кольцо Karen Hallam (подарок от ее дочерей), теперь она носит золотое кольцо Coreterno "Amor Che Tutto Move".

На своей странице в Instagram бренд написал, что команда переполнена радостью и польщена тем, что королева выбрала украшения от их марки.

Новое кольцо Летиции / Фото: Getty Images

Также у королевы была красивая укладка и макияж с розовыми тенями на веках и, как всегда, пышными ресницами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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