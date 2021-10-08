В пуловере, но без колгот: королева Летиция в осеннем аутфите прилетела в Швейцарию

Королева Испании Летиция прилетела с визитом в Швейцарию.
Сегодня Ее Величество посетила открытие новой выставки Гойи в Fondation Beyeler в Базеле.
Королева-консорт надела на мероприятие теплый шерстяной пуловер, а к нему подобрала юбку длины миди в тон с цветочной драпировкой. Летиция была без колгот, ее аутфит дополняли серые туфли-лодочки на каблуках и маленький клатч из мягкой кожи.
Длинные волосы королевы были распущены и расчесаны по пробору, в ушах сверкали серьги с маленькими камнями, а на лице была защитная маска, под которой, очевидно, был макияж. Вокруг Летиции все также были в защитных масках - мерами предосторожности испанские монархи не пренебрегают.
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