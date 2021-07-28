В пурпурном костюме и на шпильках: 81-летняя спикер Палаты представителей США выступила на мероприятии

Нэнси Пелоси посетила мероприятие в ярком аутфите.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на мероприятии в Вашингтоне, посвященном неотложной необходимости противодействия изменению климата в США с помощью трансформационных инвестиций в чистые рабочие места.
Там она продемонстрировала яркий эффектный лук. Пелоси была одета в пурпурный костюм, который состоял из жакета и прямых брюк, и белом топе. К жакету была прикреплена золотая брошь.
Образ политик дополнила замшевыми туфлями в тон наряда. Шею она украсила жемчужным ожерельем.
Нэнси сделали аккуратную укладку и макияж с акцентом на красной помаде. Выглядела она прекрасно.
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