В пурпурном костюме и на шпильках: 81-летняя спикер Палаты представителей США выступила на мероприятии

В пурпурном костюме и на шпильках: 81-летняя спикер Палаты представителей США выступила на мероприятии

Нэнси Пелоси посетила мероприятие в ярком аутфите.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на мероприятии в Вашингтоне, посвященном неотложной необходимости противодействия изменению климата в США с помощью трансформационных инвестиций в чистые рабочие места.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Там она продемонстрировала яркий эффектный лук. Пелоси была одета в пурпурный костюм, который состоял из жакета и прямых брюк, и белом топе. К жакету была прикреплена золотая брошь.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Образ политик дополнила замшевыми туфлями в тон наряда. Шею она украсила жемчужным ожерельем.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Нэнси сделали аккуратную укладку и макияж с акцентом на красной помаде. Выглядела она прекрасно.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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Яркие образы Нэнси Пелоси (15 фото)

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