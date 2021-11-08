В пурпурном пальто и с элегантной прической: Джилл Байден с мужем вернулись с уикэнда

Первая леди США выглядела, как всегда, стильно.
Папарацци сфотографировали президента США Джо Байдена с супругой Джилл Байден, когда они вернулись из уикэнда в Рехобот-Бич, штат Делавэр, и шли по Южной лужайке Белого дома.
Первая леди была одета в пальто пурпурного цвета, под которым на ней был черный наряд. Лук она дополнила черными замшевыми сапогами на небольших каблуках и черной маской.
Волосы Джилл были уложены в красивую элегантную прическу, которая ей очень идет.
Президент надел черный классический костюм, белую рубашку, голубой галстук с узором и черные туфли.
Ранее президентскую чету сфотографировали во время их прогулки по пляжу в Рехобот-Бич. На одном из фото Джо обнял свою жену. Выглядело это очень мило.
Тогда Джилл была одета в более удобный аутфит. Она сочетала голубое худи с белой курткой, джинсами и кроссовками.
На Джо была черная олимпийка, спортивные штаны, кроссовки и бейсболка.
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