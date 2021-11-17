В пурпурном платье и замшевых сапогах: яркий образ Джилл Байден

Первая леди США продемонстрировала новый эффектный аутфит.
Джилл Байден приняла участие в саммите племенных наций в рамках Месяца наследия коренных американцев в зале Южного суда в кампусе Белого дома. Там она выступила с речью.
Госпожа Байден выглядела эффектно в этот день. На ней было пурпурное платье длинны миди с короткими рукавами, к которому она обула черные замшевые сапоги.
Аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги завершили образ первой леди.
В этом же луке Джилл побывала на подписании президентом США Джо Байденом указа о содействии повышения общественной безопасности и справедливости для коренных американцев в Белом доме в Вашингтоне.
На лице у нее была фиолетовая маска с принтом.
На улице Джилл появилась в пальто в цвет платья.
Ранее жена президента посетила Техасскую детскую больницу в Хьюстоне, где вакцинируют детей от COVID-19. Одета она была в черное платье миди с яркой цветочной вышивкой и с короткими рукавами.
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