В пушистом кардигане и лавандовой юбке: леди Амелия Виндзор посетила модный показ

Британская аристократка леди Амелия Виндзор посетила модный показ в восточной части Лондона.

Амелия, которая является моделью и внучкой двоюродного брата королевы, герцога Кентского, посетила шоу Mithridate на гидравлической электростанции Wapping.

Для выхода в свет девушка выбрала блестящий серебристый топ, поверх которого надела пушистый кардиган, сочетая с подходящей юбкой средней длины цвета лаванды, и дополнила образ вязаным клатчем фиолетового цвета, украшенным золотой бабочкой, и массивными черными туфлями-лоферами от Miu Miu.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

Светлые волосы Амелии были распущены, а на лице был естественный макияж. Модель сидела в первом ряду на показе коллекции осень-зима 2022 китайского дизайнера. Демон Чжан основал китайский бренд Mithridate в 2018 году. Дизайнер занимается экологичностью и искусством и использует древние китайские ремесленные техники для создания своих удивительных предметов одежды. Бренд хорошо известен в Китае, где за три года было открыто семь магазинов, и теперь он хочет выйти на глобальный уровень.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

Читайте также: