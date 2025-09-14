ТСН в социальных сетях

В мятном костюме и с французским маникюром: королева София на мероприятии в Галисии

86-летняя мать короля Испании Филиппа VI — королева София — посетила церемонию спуска на воду фрегата F-111 в Ферроле, в Галисии.

Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Во время церемонии донья София спонсировала спуск на воду фрегата F-111 «Bonifaz», первого корабля современной серии боевых кораблей ВМС, призванных обеспечить превосходство в морских сражениях.

Королева София появилась на мероприятии в мятном брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк со стрелками, под жакетом у нее был светлый топ. Образ королева дополнила многочисленными браслетами на запястье, брошью на жакете, колье на шее и серьгами висюльками. Она также сделала укладку, макияж и французский маникюр.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Напомним, в конце рабочей недели ее невестка — королева Летиция посетила несколько школ Ринкон-де-Сото дав официальный старт новому учебному сезону. Летиция выглядела стильно в черных брюках-кюлотах и полосатой голубой рубашке.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

