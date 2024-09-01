В пышном коралловом платье с цветком: кронпринцесса Виктория побывала на свадьбе

Не только принцесса София и принц Карл Филипп представляли шведскую монархию на свадьбе норвежской принцессы Марты Луизы.
Среди гостей также была кронпринцесса Виктория и ее муж принц Даниэль. Кронпару запечатлели, когда они прибыли в отель Union на Виньеволлене в Гейрангере после церемонии бракосочетания принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта.
Кронпринцесса была в коралловом платье на одно плечо с пышным цветком сбоку Christer Lindarw, обута в серебристые туфли на высоких каблуках, а в руках держала серебристый клатч Gucci. Ее серьги-висюльки Shourouk, дополняющие образ, были с коралловыми камнями, а на запястье был широкий металлический браслет.
Ее муж кронпринц Даниэль надел черный классический костюм, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Виктория шла с мужем под руку, а он махал фотографам, которые их снимали.
Ранее мы показывали образ невесты принцессы Марты Луизы и ее жениха.
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