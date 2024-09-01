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В пышном платье и на высоких каблуках: принцесса София побывала с мужем на свадьбе Марты Луизы

В пышном платье и на высоких каблуках: принцесса София побывала с мужем на свадьбе Марты Луизы

Принцесса София и принц Карл Филипп на свадьбе принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Шведская принцесса София и принц Карл Филипп посетили свадьбу принцессы Марты Луизы и Дурека Веррета.

Торжество состоялось 31 августа в норвежском поселке Гейрангере.

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / © Getty Images
Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Принцесса София и ее муж принц Карл Филипп были запечатлены у свадебного шатра. Мать троих сыновей выглядела отлично в шелковом платье с пышным подолом от Lilli Jahilo и была в высокой обуви на устойчивых каблуках. Волосы София собрала в прическу, сделала макияж и дополнила образ серьгами-висюльками.

Ее супруг принц Карл Филипп был в классическом костюме, а в руках нес клатч своей жены.

Принцесса София и принц Карл Филипп на свадьбе принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / © Getty Images
Принцесса София и принц Карл Филипп на свадьбе принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам образ невесты – принцессы Марты Луизы – старшей дочери короля Харальда V и королевы Сони.

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