В пышном платье и особенной тиаре: кронпринцесса Виктория на торжественной церемонии

На мероприятии присутствовали все старшие члены шведской монархии: король Карл Густав, королева Сильвия, кронпринцесса Виктория с супругом кронпринцем Даниэлем и даже принцесса Софи, а также принц Карл-Филипп.

Кронпринцесса Виктория с родителями королем Карлом Густавом и королевой Сильвией / Фото: Getty Images

В этот вечер внимание публики было приковано к королевским образам. Наследная принцесса Виктория была облачена в платье, сшитом на заказ, от шведского бренда Camilla Thulin. Очень красивое платье нежно-розового оттенка с драпировкой Виктория сочетала с голубым атласным клатчем Bottega Veneta.

Также на кронпринцессе бриллиантовая тиара, которую называют Тиара Пуговицы или Тиара Карла Юхана (потому что украшена пуговицами шведского короля Карла XIV Юхана) - одна из ее любимых диадем, серьги Васа и брошь Бутон.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Будущая королева Швеции сделала красивую вечернюю прическу и макияж чуть более насыщенный, чем обычно. Даже стрелки на веках нарисовала. На запястье у нее сверкал широкий бриллиантовый браслет, а ногти были накрашены красным лаком.

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