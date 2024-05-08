В пышном платье и свадебной тиаре: принцесса София с мужем посетила банкет

Шведский принц Карл Филипп и его супруга - принцесса София - посетили торжественный банкет в Стокгольмском королевском дворце.

Мероприятие организовали в честь государственного визита королевской четы Дании – короля Фредерика X и королевы Мэри, для которых эта поездка стала первым официальным туром после вступления в должность.

Мы уже показывали вам роскошный вечерний образ королевы Мэри в тиаре.

Принцесса София также выглядела в этот вечер великолепно и была одета в вечернее платье Ida Lanto нежного голубого оттенка с цветочной аппликацией, рукавами три четверти и пышным подолом.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

К наряду принцесса подобрала серебристый клатч Christian Louboutin и надела свою свадебную тиару с голубыми топазами. У Софии были распущены и красиво уложены волосы, на лице - макияж с акцентом на глаза и розовые губы, а в ушах - серьги-висюльки с камнями. На запястье у нее был бриллиантовый браслет, несколько колец на пальцах и светлый маникюр.

Ее муж принц Карл Филипп был в военной форме в этот вечер.

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