В рабочей форме и каске: Брижит Макрон в соборе Парижской Богоматери

Первая леди Франции вместе с мужем осмотрела состояние собора Парижской Богоматери, который сейчас на реставрации.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили место реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара четыре года назад. Им показали результаты проделанной там работы.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Перед тем, как президентские супруги зашли в собор, им выдали рабочую одежду, которая состояла из черной куртки на молнии и серых брюк с молниями по всей длине брюк.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

На головы Брижит и Эммануэль надели белые каски.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Но, даже в такой одежде и каске первая леди выглядела красиво. У нее была аккуратная укладка, которую она дополнила любимым макияжем смоки-айс.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, во время официального визита в Нидерланды Брижит Макрон с королевой Максимой прогулялась по цветочному парку. Она выглядела ярко в желтом пальто от Louis Vuitton.

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