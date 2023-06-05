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В радужном платье-кейпе: Иванка Трамп показала еще один красивый образ со свадьбы иорданского принца

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В радужном платье-кейпе: Иванка Трамп показала еще один красивый образ со свадьбы иорданского принца

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото: Instagram Иванки Трамп

41-летняя Иванка надела на мероприятие платье от любимого бренда Кейт Миддлтон.

Старшая дочь скандального американского экс-президента и миллиардера Дональда Трампа - Иванка Трамп - и ее муж Джаред Кушнер появились среди гостей на роскошной свадьбе иорданского принца Хусейна, который женился на дочери бизнесмена из Саудовской Аравии – Раджве Аль-Саиф.

Изначально на церемонию Иванка пришла в нежном голубом платье от австралийского бренда Alex Perry, а затем переоделась в более яркое платье, выбранное, вероятно, для праздничного банкета.

Это было роскошное радужное длинное платье-кейп от Jenny Packham - любимого бренда принцессы Уэльской. У него было глубокое V-образное декольте и гламурный пояс на талии. Образ Иванка дополнила серьгами и укладкой. Супруг женщины надел черный классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, свадьба состоялась в Аммане 1 июня. Хусейн и его возлюбленная Раджва связала себя узами брака через девять месяцев после помолвки. На невесте было белоснежное платье со шлейфом от бренда Elie Saab, длинная фата и бриллиантовая тиара.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images
Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images
Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images
Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
670
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