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В расстегнутом пиджаке и галстуке любимого цвета: Дональд Трамп на теледебатах

В расстегнутом пиджаке и галстуке любимого цвета: Дональд Трамп на теледебатах

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Экс-президент США надел на политический поединок красный галстук.

В США вчера, 10 сентября, состоялись теледебаты между 45-м президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и действующим вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Их показывали в прямом эфире на телеканале ABC News в студии Филадельфии.

Дональд Трамп и Камала Гаррис / © Associated Press
Дональд Трамп и Камала Гаррис / Фото: Associated Press

Трамп выбрал для своего появления деловой темно-синий костюм, белую рубашку и длинный галстук любимого цвета – красного. Именно этот цвет традиционный для Республиканской партии, который символизирует решимость, стремление к власти и желание влияния.

Дональд Трамп / © Associated Press
Дональд Трамп / Фото: Associated Press

У Дональда, как всегда, пуговицы на пиджаке были не застегнуты, что противоречит правилам делового этикета в официальной обстановке. К лацкану он прикрепил брошь в виде американского флага.

Дональд Трамп / © Associated Press
Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показали, как выглядела Мелания Трамп во время беременности.

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