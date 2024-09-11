В расстегнутом пиджаке и галстуке любимого цвета: Дональд Трамп на теледебатах

Экс-президент США надел на политический поединок красный галстук.
В США вчера, 10 сентября, состоялись теледебаты между 45-м президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и действующим вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Их показывали в прямом эфире на телеканале ABC News в студии Филадельфии.
Трамп выбрал для своего появления деловой темно-синий костюм, белую рубашку и длинный галстук любимого цвета – красного. Именно этот цвет традиционный для Республиканской партии, который символизирует решимость, стремление к власти и желание влияния.
У Дональда, как всегда, пуговицы на пиджаке были не застегнуты, что противоречит правилам делового этикета в официальной обстановке. К лацкану он прикрепил брошь в виде американского флага.
Напомним, ранее мы показали, как выглядела Мелания Трамп во время беременности.
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