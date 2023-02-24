В разноцветном платье и кроссовках: Джилл Байден на мероприятии в Африке

Первая леди США посетила Намибию, чтобы в рамках обязательства своего супруга президента Джо Байдена углубить взаимодействие США с регионом.

Джилл Байден в рамках своего визита в Африку посетила мероприятие по теме борьбы со СПИДом (PEPFAR) в поселении близ Виндгука.

Там первая леди появилась в платье с разноцветным геометрическим принтом длины миди от бренда Akris. Наряд имеет воротник-стойку, короткие рукава, пуговицы и такой же тканевый пояс на талии.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были лаконичные жемчужные серьги, на шее – золотые цепочки и жемчужное ожерелье, а на руках – золотой браслет и часы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

К платью первая леди для удобства надела черно-белые кроссовки вместо туфель.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в Намибию прибыла в фиолетовом костюме, состоявшем из жакета и юбки миди, и белом атласном топе в бельевом стиле.

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