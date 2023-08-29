В разноцветном платье и на шпильках: красивая Джилл Байден посетила школу

Первая леди любит носить наряды, в которых неоднократно появлялась на публике.

Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили среднюю школу Элиот Хайн на северо-востоке Вашингтона. Они побывали на открытии нового учебного года.

Джо Байден и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в одном из своих любимых нарядов – платье миди в разноцветный пиксельный принт от бренда Akris на пуговицах, с короткими рукавами и воротником-стойкой. Талию Джилл подчеркнула тканевым поясом с пряжкой.

Джо Байден и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила замшевыми темно-зелеными туфлями на шпильках.

Первая леди сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и часы.

Джо Байден и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Джилл Байден продемонстрировала очаровательный образ в синем платье с белым цветочным принтом, сверху которого она надела удлиненный голубой жакет.

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