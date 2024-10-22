В разноцветном платье и в компании свекрови: королева Максима сходила на концерт

Королева Максима появилась на мероприятии в разноцветном платье миди от лондонского бренда индийского происхождения Saloni и черных туфлях-лодочках на каблуках. Она дополнила образ маленький черным клатчем, серьгами-висюльками с камнями, красным маникюром, сделала выразительный макияж глаз и распустила волосы.

Ее свекровь принцесса Беатрикс надела синюю тунику с блестящими нитями в сочетании с классическими черными штанами и балетками. В руках она держала маленькую черную сумку на ремешке-цепочке, а на ее запястье был браслет с голубыми камнями и такое же кольцо на пальце. Также она надела серьги-клипсы, золотое колье и брошь.

Принцесса Беатрикс и королева Максима / Фото: Getty Images

Дамы посетили юбилейный концерт дирижера Тона Коопмана, основателя и руководителя Амстердамского барочного оркестра и хора.

В прошлый свой выход королева Максима появилась на публике в зеленом платье и синем пальто, когда посетила муниципалитет Хекше-Ваард в Клаасвале.

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