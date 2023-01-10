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В разноцветном платье и ярких эспадрильях: Джилл Байден приехала в Мексику

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1082
Время на прочтение
1 мин
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В разноцветном платье и ярких эспадрильях: Джилл Байден приехала в Мексику

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США с мужем посетили Мехико с официальным визитом.

Джилл Байден с рабочим визитом приехала в Мексику. Она встретилась с послом США в Мексике Кеном Салазаром в его резиденции.

Первая леди приняла участие в обсуждении темы о расширении прав и возможностей женщин.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для этой поездки Байден выбрала разноцветное платье миди от бренда Akris с принтом, воротником-стойкой, короткими рукавами и на пуговицах. Талию подчеркнула таким же тканевым поясом.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Обула супруга президента замшевые эспадрильи апельсинового цвета с кремовыми завязками и бежевой танкеткой.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила золотыми серьгами-кольцами, подвеской Mama на деликатной цепочке, золотыми браслетами и часами. Она сделала аккуратную укладку и макияж с бронзово-персиковыми тенями.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден готовится к операции. Ей удалять новообразование, которое было обнаружено во время скринингового исследования на рак кожи.

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Дата публикации
Просмотры
1082
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