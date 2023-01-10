В разноцветном платье и ярких эспадрильях: Джилл Байден приехала в Мексику

Первая леди США с мужем посетили Мехико с официальным визитом.
Джилл Байден с рабочим визитом приехала в Мексику. Она встретилась с послом США в Мексике Кеном Салазаром в его резиденции.
Первая леди приняла участие в обсуждении темы о расширении прав и возможностей женщин.
Для этой поездки Байден выбрала разноцветное платье миди от бренда Akris с принтом, воротником-стойкой, короткими рукавами и на пуговицах. Талию подчеркнула таким же тканевым поясом.
Обула супруга президента замшевые эспадрильи апельсинового цвета с кремовыми завязками и бежевой танкеткой.
Аутфит Джилл дополнила золотыми серьгами-кольцами, подвеской Mama на деликатной цепочке, золотыми браслетами и часами. Она сделала аккуратную укладку и макияж с бронзово-персиковыми тенями.
Напомним, Джилл Байден готовится к операции. Ей удалять новообразование, которое было обнаружено во время скринингового исследования на рак кожи.
Читайте также: